В Петербурге пассажир упал на пути в метро

Срочная новость.
В связи с тем, что пассажир упал на пути, движение на участке метрополитена между станциями «Садовая» и «Международная» временно прекращено. Об этом сообщили в метрополитене города.
