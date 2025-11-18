Ричмонд
В Петербурге пассажир упал на пути в метро

В связи с тем, что пассажир упал на пути, движение на участке метрополитена между станциями «Садовая» и «Международная» временно прекращено. Об этом сообщили в метрополитене города.

