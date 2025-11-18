Часть омских предприятий осталась без газа после ЧП в Ростовке

Из-за сегодняшней аварии на газопроводе в поселке Ростовка часть омских предприятий осталась без газа. Как заявил губернатор Виталий Хоценко, жилых домов это не коснулось.
В своем телеграм-канале глава региона сообщил, что котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам, также на теплоисточниках сформирован резервные виды топлива.
Полностью восстановить газоснабжение планируется в течение суток.
Напомним, ЧП произошло сегодня, около 8:16 на подземном участке газопровода. В результате взрыва и пожара никто не пострадал.