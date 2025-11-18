Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть омских предприятий осталась без газа после ЧП в Ростовке

Газоснабжение планируют полностью восстановить в течение суток.

Источник: Комсомольская правда

Из-за сегодняшней аварии на газопроводе в поселке Ростовка часть омских предприятий осталась без газа. Как заявил губернатор Виталий Хоценко, жилых домов это не коснулось.

В своем телеграм-канале глава региона сообщил, что котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам, также на теплоисточниках сформирован резервные виды топлива.

Полностью восстановить газоснабжение планируется в течение суток.

Напомним, ЧП произошло сегодня, около 8:16 на подземном участке газопровода. В результате взрыва и пожара никто не пострадал.