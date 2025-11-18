На Пхукет и Паттайю появится возможность чаще летать напрямую из Уфы

Международный аэропорт «Уфа» объявил о запуске прямых рейсов в Таиланд в зимнем сезоне. Перелеты будут выполняться тремя авиакомпаниями на популярные курорты Пхукет и Паттайя.
Авиакомпания AZUR air совместно с туроператорами будет выполнять полеты по двум направлениям: Пхукет и Утапао (курорт Паттайя). Рейсы запланированы с частотой раз в 12 дней по каждому направлению на самолетах Boeing 767−300 вместимостью 336 пассажиров.
С 27 ноября авиакомпания Nordwind Airlines начнет выполнять рейсы в Пхукет с частотой раз в 11 дней. Для перевозок будут использоваться самолеты Airbus A330−300 с компоновкой на 379 кресел.
С 28 декабря к перевозкам присоединится авиакомпания Red Wings, которая будет выполнять рейсы на Пхукет с периодичностью раз в 10−11 дней. Перелеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing В-777−200 вместимостью 412 пассажиров.
