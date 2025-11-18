Получены графеновые пленки, перспективные для создания покрытий для телевизоров

Как отмечает издание, благодаря исключительной прозрачности (до 97%) графен подходит для нанесения на окна и экраны, позволяя создать умные покрытия, способные поглощать посторонние шумы и воспроизводить звук. «Например, окно или телевизор будут звучать сами собой, не имея заметных динамиков. Даже кабину самолета можно покрыть графеном, превратив ее в источник информативных сообщений для пилотов, практически невидимый глазу. Кроме того, графен подходит для защиты автомобильных и авиационных стекол от обледенения. В отличие от традиционного покрытия из индий-оловянного оксида (ITO), графеновые пленки не создают бликов и сохраняют стабильность свойств при сильных изгибах и деформациях», — пишет «Наука в Сибири».