В Новосибирске бизнесменов призвали помочь в борьбе с гололедом

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев призвал предпринимателей помочь муниципалитету в борьбе с гололедом. По его словам, уже более 80 процентов предприятий убирают от снега не только свою территорию, но и прилегающую муниципальную. Об этом сообщили в мэрии города.