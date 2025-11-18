В Новосибирске бизнесменов призвали помочь в борьбе с гололедом

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев призвал предпринимателей помочь муниципалитету в борьбе с гололедом. По его словам, уже более 80 процентов предприятий убирают от снега не только свою территорию, но и прилегающую муниципальную. Об этом сообщили в мэрии города.
— Я полагаю, что к борьбе с гололедными явлениями должны подключиться все юридические лица — магазины, торговые центры, — сказал мэр.
Кроме того, Максим Кудрявцев призвал глав районных администраций и департамент ЖКХ обеспечить жесткий контроль за содержанием придомовых территорий, чтобы там своевременно чистили тротуары, лестницы и переходы.