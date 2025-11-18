Ричмонд
«Не более 10 номеров на человека»: в Казахстане вступили в силу новшества в сфере услуг связи

Сегодня, 18 ноября, в Казахстане вступил в силу приказ и.о. министра ИИ Дмитрия Муна об изменении правил оказания услуг связи, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В документе приводится следующий ряд нововведений:

  1. Вводится новое понятие «биометрические данные» — персональные данные, характеризующие физиологические и биологические особенности абонента, на основе которых можно установить его личность.

  2. Оператор сотовой связи оформляет по заявлению физического лица не более 10 абонентских номеров, достаточных для личного, семейного и иного использования.

  3. Для получения более 10 абонентских номеров физическое лицо указывает в заявлении соответствующие цели использования запрашиваемых номеров и подтверждает достоверность данных, предусмотренных оператором сотовой связи. Оператор вправе оформить номера или отказать, указав причины отказа.

  4. Установлен порядок выявления абонентского номера, с которого осуществлялся звонок с признаками мошенничества. Операторы сотовой связи должны заключить соглашение с антифрод-центром Национального банка для интеграции информационных систем.

  5. Оператор сотовой связи самостоятельно выявляет SMS-сообщения и звонки с признаками мошенничества на сетях связи, включая GSM-шлюзы (сим-боксы), и уведомляет антифрод-центр Национального банка с информацией об абоненте, включая ФИО, ИИН и абонентские номера.

  6. При поступлении обращения абонента через центры обслуживания или от антифрод-центра по звонкам с признаками мошенничества, оператор проводит проверку в течение двух рабочих дней.

  7. При подтверждении информации оператор приостанавливает оказание услуг связи данному абоненту и предоставляет информацию в антифрод-центр в течение двух рабочих дней. При не подтверждении признаков мошенничества, оператор также уведомляет антифрод-центр в течение двух рабочих дней.