«Не более 10 номеров на человека»: в Казахстане вступили в силу новшества в сфере услуг связи

Вводится новое понятие «биометрические данные» — персональные данные, характеризующие физиологические и биологические особенности абонента, на основе которых можно установить его личность.

Оператор сотовой связи оформляет по заявлению физического лица не более 10 абонентских номеров, достаточных для личного, семейного и иного использования.

Для получения более 10 абонентских номеров физическое лицо указывает в заявлении соответствующие цели использования запрашиваемых номеров и подтверждает достоверность данных, предусмотренных оператором сотовой связи. Оператор вправе оформить номера или отказать, указав причины отказа.

Установлен порядок выявления абонентского номера, с которого осуществлялся звонок с признаками мошенничества. Операторы сотовой связи должны заключить соглашение с антифрод-центром Национального банка для интеграции информационных систем.

Оператор сотовой связи самостоятельно выявляет SMS-сообщения и звонки с признаками мошенничества на сетях связи, включая GSM-шлюзы (сим-боксы), и уведомляет антифрод-центр Национального банка с информацией об абоненте, включая ФИО, ИИН и абонентские номера.

При поступлении обращения абонента через центры обслуживания или от антифрод-центра по звонкам с признаками мошенничества, оператор проводит проверку в течение двух рабочих дней.