Новосибирские спортсмены выиграли на чемпионате России по киокусинкай

Новосибирская область показала лучший результат на чемпионате и первенстве России по киокусинкай, который прошёл во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба минспорта Новосибирской области.
В соревнованиях участвовали более 260 спортсменов из 26 регионов страны. Участники выступали в дисциплинах «синкёкусинкай кумитэ» и «ката», где разыграли 24 комплекта наград.
Сборная Новосибирской области стала самой многочисленной на турнире и заняла первое место в неофициальном командном зачёте. Воспитанники СШОР по восточным единоборствам завоевали золотые и бронзовые медали.