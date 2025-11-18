Ричмонд
Новосибирские спортсмены выиграли на чемпионате России по киокусинкай

Сборная региона стала лучшей на турнире во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирская область показала лучший результат на чемпионате и первенстве России по киокусинкай, который прошёл во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба минспорта Новосибирской области.

В соревнованиях участвовали более 260 спортсменов из 26 регионов страны. Участники выступали в дисциплинах «синкёкусинкай кумитэ» и «ката», где разыграли 24 комплекта наград.

Сборная Новосибирской области стала самой многочисленной на турнире и заняла первое место в неофициальном командном зачёте. Воспитанники СШОР по восточным единоборствам завоевали золотые и бронзовые медали.