В Госдуме предложили сделать бесплатной парковку для всех многодетных семей

ЛДПР предлагает сделать бесплатной парковку для многодетных семей по всей стране.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект о праве на бесплатную парковку по всей России для одного автомобиля, принадлежащего многодетной семье, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в отношении одного транспортного средства, принадлежащего на праве собственности одному из родителей многодетной семьи в порядке, установленном правительством РФ», — сказано в сопроводительных документах.

В пояснительной записке к законопроекту добавляется, что порядок, устанавливаемый кабмином РФ, будет регламентировать создание системы, позволяющей реализовать право на бесплатную парковку для многодетной семьи в каждом субъекте РФ, вне зависимости от особенностей регионального законодательства.

По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит снизить нагрузку на бюджет многодетной семьи и обеспечить равенство гарантий для них на всей территории страны.

