Более 2,3 тыс. единиц оружия изъято из незаконного оборота в Казахстане

«С начала года из незаконного оборота изъято более 2,3 тыс. единиц оружия. Об этом сообщил заместитель начальника управления департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Батырбеков. Только в октябре проведенными комплексными мероприятиями изъято более 400 единиц оружия, среди них — автоматы, ружья, карабины, травматические и газовые пистолеты, а также более 3,2 тыс. боеприпасов, включая взрывные устройства и взрывчатые вещества», — говорится в сообщении.