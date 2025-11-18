Ричмонд
Более 2,3 тыс. единиц оружия изъято из незаконного оборота в Казахстане

Астана. 18 ноября. КазТАГ — С начала года в Казахстане из незаконного оборота изъято более 2,3 тыс. единиц оружия, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Источник: КазТАГ

«С начала года из незаконного оборота изъято более 2,3 тыс. единиц оружия. Об этом сообщил заместитель начальника управления департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Батырбеков. Только в октябре проведенными комплексными мероприятиями изъято более 400 единиц оружия, среди них — автоматы, ружья, карабины, травматические и газовые пистолеты, а также более 3,2 тыс. боеприпасов, включая взрывные устройства и взрывчатые вещества», — говорится в сообщении.

По данным МВД, также изъято 17 единиц криминального оружия, из них восемь — похищенные во время январских событий, остальные — ранее утраченные и находившиеся в нелегальном обороте.