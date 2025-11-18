В Перми начался капитальный ремонт школы № 14

Капитальный ремонт здания школы № 14 в Перми начался при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации города.
Специалисты уже завершают демонтаж, обновление кровли и утепление фасада. Позже там полностью заменят внутренние инженерные сети, проведут чистовую отделку и смонтируют систему безопасности. Также будет закуплено новое оборудование. Закончить ремонт планируют до конца 2026 года.
Всего в следующем году в Перми обновят 18 школ. Среди них гимназия № 5. Контракт на проведение работ уже заключен, осталось завершить проектирование, после чего строители приступят к работам.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.