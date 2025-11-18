Жестокий «Ауру» возглавил прокат Казахстана вопреки цензуре и собирает полные залы

Стоит отметить, что из-за особо жестоких сцен и поднимаемых тем картина получила рейтинг «21+», что сильно ограничивает прокатное время. По закону, фильм показывают только с 22:00 до 6:00. Это не помешало «Ауру» собирать полные залы в кинотеатрах. На предпоказе картины первых зрителей ждали на креслах бумажные пакеты и влажные салфетки на случай, если их вырвет.