Жестокий «Ауру» возглавил прокат Казахстана вопреки цензуре и собирает полные залы

Как сообщили представители билетного агрегатора Ticketon.kz, с момента премьеры 13 ноября «Ауру» собрал 517 млн тенге всего за три дня. Казахстанский фильм забрал первое место у ожидаемого продолжения «Иллюзии обмана», который вышел на день позже и собрал 420 млн тенге.
Топ-5 по кассовым сборам выглядит вот так:
«Ауру» — 517 млн тенге «Иллюзия обмана 3» — 420 млн тенге «Жездуха Кореяда» — 182 млн тенге «Алло» — 137,9 млн тенге «Хищник: Планета смерти» — 98,7 млн тенге «Бегущий человек» — 27,6 млн тенге.
Стоит отметить, что из-за особо жестоких сцен и поднимаемых тем картина получила рейтинг «21+», что сильно ограничивает прокатное время. По закону, фильм показывают только с 22:00 до 6:00. Это не помешало «Ауру» собирать полные залы в кинотеатрах. На предпоказе картины первых зрителей ждали на креслах бумажные пакеты и влажные салфетки на случай, если их вырвет.
При этом сейчас большинство сеансов показывают высокую заполняемость. Некоторые молодые родители даже приходят на показы кровавой картины с колясками.
Напомним, ранее режиссер картины Айторе Жолдаскали заявил, что из фильма вырезали сразу несколько ключевых сцен. Особенно пострадала концовка, которая вышла немного обрывистой. «Ауру» — вторая полнометражная работа постановщика. До этого он стал известен благодаря проектам «SHULAMAH» и «SHEKER», которые также возымели популярность несмотря на обилие жестоких сцен.