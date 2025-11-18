В Новосибирске суд обязал аэропорт Толмачево пересмотреть правила парковки

Суды двух инстанций согласились с мнением Новосибирского УФАС России о необходимости пересмотра правил краткосрочной парковки в Аэропорту «Толмачево». Уточним, что с середины августа 2023 года повторный съезд на стоянку на привокзальной площади стал платным — за первые 15 минут водители были обязаны платить 100 рублей.