В Новосибирске суд обязал аэропорт Толмачево пересмотреть правила парковки

Суды двух инстанций согласились с мнением Новосибирского УФАС России о необходимости пересмотра правил краткосрочной парковки в Аэропорту «Толмачево». Уточним, что с середины августа 2023 года повторный съезд на стоянку на привокзальной площади стал платным — за первые 15 минут водители были обязаны платить 100 рублей.
Такие нововведения не устраивали таксистов и их клиентов, для которых поездка в аэропорт подорожала. По мнению комиссии УФАС России, решения компании не упорядочили движение транспорта на территории Аэропорта «Толмачево».
Арбитражный суд Новосибирской области поддержал позицию УФАС. Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил прежним такое решение.
Так, действия ООО «НОВАПОРТ Трейдинг», которое работает в сфере аэропортовой деятельности, признали незаконными по статье 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сообщили в пресс-службе Новосибирского УФАС России. Компании было выдано предписание, обязывающее прекратить нарушать антимонопольное законодательство.
