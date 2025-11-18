В больницу под Волгоградом пришел новый главврач Андрей Кабанов

С 1989 года он работал медбратом в реанимационном отделении № 1 городской клинической больницы скорой помощи в Волгограде, с 1990 по 1992 год — фельдшером в выездной бригаде скорой помощи, с 1996 по 2017 год служил в органах внутренних дел, а с 2019 по 2023 год был главным врачом центральной районной больницы в Руднянском муниципальном районе.