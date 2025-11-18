В больницу под Волгоградом пришел новый главврач Андрей Кабанов

В Октябрьской центральной районной больнице Волгоградской области произошли кадровые изменения — главным врачом назначен Андрей Николаевич Кабанов. Его кандидатуру одобрил экспертный совет при комитете здравоохранения региона.
Андрей Кабанов окончил Волгоградскую медицинскую академию в 1995 году, прошел интернатуру по анестезиологии и реаниматологии в 1996 году, а в 2019 году получил дополнительное образование по организации здравоохранения и общественному здоровью, у него есть действующий сертификат по этой специальности.
С 1989 года он работал медбратом в реанимационном отделении № 1 городской клинической больницы скорой помощи в Волгограде, с 1990 по 1992 год — фельдшером в выездной бригаде скорой помощи, с 1996 по 2017 год служил в органах внутренних дел, а с 2019 по 2023 год был главным врачом центральной районной больницы в Руднянском муниципальном районе.
Перед новым руководителем поставлена задача улучшить качество первичной медико-санитарной помощи и лечения пациентов.
