Судья Верховного суда предупредил белорусов об ответственности за мат

Дмитрий Улога добавил, что нецензурная брань не всегда является мелким хулиганством и для подобной квалификации нужен ряд критериев. Главный из них — преднамеренность. Вместе с тем он сообщил, что нецензурное слово, которое вырвалось у человека случайно (например, он шел в темном переулке, в безлюдном месте и споткнулся) вряд ли можно квалифицировать как мелкое хулиганство.