Судья Верховного суда предупредил белорусов об ответственности за мат. Подробности БелТА привел судья Верховного Суда Дмитрий Улога.
Судья отметил, что за первое полугодие 2025 года к административной ответственности за мелкое хулиганство привлекли более 4000 белорусов. Он уточнил, что более половины случаев связаны именно с использованием нецензурной брани.
Дмитрий Улога добавил, что нецензурная брань не всегда является мелким хулиганством и для подобной квалификации нужен ряд критериев. Главный из них — преднамеренность. Вместе с тем он сообщил, что нецензурное слово, которое вырвалось у человека случайно (например, он шел в темном переулке, в безлюдном месте и споткнулся) вряд ли можно квалифицировать как мелкое хулиганство.
По словам судьи, в каждом конкретном случае анализируется ряд условий: как это случилось, как было воспринято окружающими, при каких обстоятельствах и так далее.
— Действующий закон позволяет привлекать к ответственности за мелкое хулиганство в тех случаях, когда оно носит демонстративный характер и нарушает спокойствие граждан, — подчеркнул судья.
Улога обратил внимание: когда судья сочтет правонарушение незначительным, придет к убеждению, что мат не нанес существенного вреда окружающим, то его последствия могут оказаться минимальными. Так, белоруса могут освободить от административной ответственности с вынесением предупреждения.
