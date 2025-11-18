В Новосибирской области оплату проезда введут по геолокации

Об этом сообщил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь в интервью ТАСС.
По его словам, при посадке в автобус, троллейбус или трамвай пользователю приходит push-уведомление в приложении «2ГИС» с предложением оплатить поездку с привязанной картой, если геолокации пассажира и транспорта совпадают.
Ранее, в начале ноября, на станциях «Спортивная» и «Площадь Ленина» заработала система оплаты по биометрии Face Pay. На остальных станциях работает по два турникета с этой технологией, а к концу года их число планируют удвоить.
С 2026 года будет запущена возможность прохода по биометрии для льготных категорий пассажиров. По мере готовности технология будет внедряться и в других регионах.