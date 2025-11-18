Больница города Благодарного на Ставрополье получила новый маммограф

«Маммограф сам подбирает оптимальную компрессию в зависимости от плотности тканей. Он может использоваться как для проведения прицельной маммографии, так и для скрининговых и диагностических исследований. Метод цифровой маммографии позволяет просто, быстро, безопасно и с высокой точностью провести диагностику молочных желез», — сказала заместитель главного врача по поликлинической работе Благодарненской районной больницы Анастасия Михайленко.