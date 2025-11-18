Больница города Благодарного на Ставрополье получила новый маммограф

Современный маммограф установили в больнице города Благодарного на Ставрополье. Оборудование закуплено при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве края.
«Маммограф сам подбирает оптимальную компрессию в зависимости от плотности тканей. Он может использоваться как для проведения прицельной маммографии, так и для скрининговых и диагностических исследований. Метод цифровой маммографии позволяет просто, быстро, безопасно и с высокой точностью провести диагностику молочных желез», — сказала заместитель главного врача по поликлинической работе Благодарненской районной больницы Анастасия Михайленко.
По ее словам, обследование помогает выявить рак молочной железы и другие заболевания на ранних стадиях. Точность исследования составляет более 90%.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.