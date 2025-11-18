Ричмонд
Границы Нижнего Новгорода планируют изменить ради ликвидации свалки

Свалку должны ликвидировать до марта 2027 года.

Источник: РИА "Новости"

Границы Нижнего Новгорода планируют изменить ради ликвидации свалки на Московском шоссе. Об этом сообщает Минсельхоз Нижегородской области.

Напомним, недавно на свалке произошел очередной пожар. Суд постановил ликвидировать свалку, однако выполнить требования суда пока невозможно. Для того, чтобы принять меры по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов, необходимо внести изменения в Генеральный план города, изменив черту населённого пункта. После этого нужно скорректированы границы Балахнинского межрайонного лесничества и согласовать это с Рослесхозом.

Учитывая наличие правовой неопределенности, министерство ходатайствовало об отсрочке исполнения судебного решения. В связи с этим сроки перенесли на март 2027 года.

На данный момент свалка расположена в границах Нижнего Новгорода, поэтому министерство не может проводить там работы.