Границы Нижнего Новгорода планируют изменить ради ликвидации свалки

Напомним, недавно на свалке произошел очередной пожар. Суд постановил ликвидировать свалку, однако выполнить требования суда пока невозможно. Для того, чтобы принять меры по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов, необходимо внести изменения в Генеральный план города, изменив черту населённого пункта. После этого нужно скорректированы границы Балахнинского межрайонного лесничества и согласовать это с Рослесхозом.