В аэропорту Иркутска появился новый перронный автобус. Он предназначен для комфортной и безопасной перевозки пассажиров между терминалами и самолетами. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе авиагавани, это восьмой автобус в линейке, которая работает на территории.