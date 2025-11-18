Ричмонд
В аэропорту Иркутска появился новый перронный автобус

В транспорте есть камеры внутреннего и наружного наблюдения, системы отопления и кондиционеры.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Иркутска появился новый перронный автобус. Он предназначен для комфортной и безопасной перевозки пассажиров между терминалами и самолетами. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе авиагавани, это восьмой автобус в линейке, которая работает на территории.

— Эта техника отличается высоким уровнем надёжности, эргономичным дизайном и соответствием современным требованиям безопасности, — уточнили в аэропорту столицы Приангарья.

Фото: пресс-служба аэропорта Иркутск.

Автобус оборудован дизельным двигателем, автоматической коробкой передач и пневматической подвеской с тремя уровнями регулировки, что облегчает посадку и высадку пассажиров. Также в транспорте есть камеры внутреннего и наружного наблюдения, системы отопления и кондиционеры в салоне.