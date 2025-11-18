Новые опоры ЛЭП установили в Приморье

Как рассказали в профильном министерстве Приморья, с начала 2025 года энергетики заменили 334 опоры линий электропередачи, смонтировали около 45 километров проводов и подключили две трансформаторные подстанции. Работы ведутся на сетях напряжением 0,4−10 кВ, которые обеспечивают энергоснабжение населенных пунктов и социально значимых объектов.
На предприятии заявили, что обновление инфраструктуры проводится в рамках программы по созданию современного энергокомплекса региона.
«Основные работы в этом году выполнены в поселке Соловей-Ключ, селах Прохладное и Тигровое, в Партизанске, а также в городах Большой Камень и Фокино. До конца года планируем завершить реконструкцию и модернизацию объектов распределительной сети на ключевых участках», — уточнили в АО «ДРСК».
В министерстве энергетики края напоминают, что с 2021 года в южных районах Приморья реализуется масштабная программа по обновлению электросетевой инфраструктуры. За этот период заменены устаревшие опоры и провода, построены новые линии электропередачи и центры питания, установлены дополнительные трансформаторные подстанции.
«Эти мероприятия напрямую повышают надежность и качество электроснабжения приморцев, сокращают риск аварий на сетях, обеспечивают стабильную работу социальных объектов и создают условия для развития территорий», — отметила глава ведомства Елена Шиш.