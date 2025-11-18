Морской биолог Масленников умер во время командировки в Китай

Масленников родился в 1963 году. В 1986 году он окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «биология». В 1991—1994 годах учился в аспирантуре при ДВО РАН, защитил кандидатскую диссертацию по гидробиологии, начал работать там с 1986 года.