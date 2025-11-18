Ричмонд
Аренду электроснегокатов запустили в парках и скверах Новосибирска

Снегокаты на электроприводе можно арендовать в девяти точках города.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске запустили аренду электроснегокатов. Такой девайс можно увидеть в девяти точках города — парке Арена, Михайловской набережной, площади Пименова, Первомайском сквере, Бугаков парке, площади Ленина, Центральном парке, Нарымском сквере и парке Березовая роща. Об этом свидетельствует информация с сайта «Кашалот шеринг».

Взять напрокат снегокат на электроприводе можно, отсканировав QR-код на руле. Там пользователю предложат выбрать тариф — детский или взрослый.

Цены варьируются в зависимости от продолжительности времени катания. По данным сайта, минимальная стоимость составляет 250 рублей за пять минут.