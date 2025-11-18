Новосибирский суд решил судьбу бесхозного автомобиля Toyota Chaser

Согласно действующему постановлению мэрии, у владельца транспортного средства есть три месяца, чтобы объявиться и забрать его, оплатив все расходы за хранение и эвакуацию. Однако установленный законом срок истек 9 сентября 2025 года, и за автомобилем так никто и не обратился. Это послужило основанием для администрации Ленинского района обратиться в суд с требованием признать право муниципальной собственности на транспортное средство как на бесхозяйное имущество.