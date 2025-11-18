Новосибирский суд решил судьбу бесхозного автомобиля Toyota Chaser

Иск администрации Ленинского района был удовлетворен, и теперь разукомплектованная «Тойота Чайзер» официально признана муниципальной собственностью.
Автомобиль серебристого цвета без государственных номеров, имевший явные признаки брошенности, был замечен около дома на улице Планировочной, 3. В соответствии с регламентом, 9 июня 2025 года его переместили на специализированную штрафстоянку, управляемую муниципальным казенным учреждением.
Согласно действующему постановлению мэрии, у владельца транспортного средства есть три месяца, чтобы объявиться и забрать его, оплатив все расходы за хранение и эвакуацию. Однако установленный законом срок истек 9 сентября 2025 года, и за автомобилем так никто и не обратился. Это послужило основанием для администрации Ленинского района обратиться в суд с требованием признать право муниципальной собственности на транспортное средство как на бесхозяйное имущество.
Изучив материалы дела, Ленинский районный суд признал исковые требования обоснованными и полностью удовлетворил их. Суд постановил признать автомобиль Toyota Chaser бесхозяйным и перешедшим в собственность города Новосибирска.