Новосибирский суд решил судьбу бесхозного автомобиля Toyota Chaser

Ленинский районный суд Новосибирска вынес решение о судьбе бесхозного автомобиля, долгое время стоявшего на одной из улиц города.

Источник: Freepik

Иск администрации Ленинского района был удовлетворен, и теперь разукомплектованная «Тойота Чайзер» официально признана муниципальной собственностью.

Автомобиль серебристого цвета без государственных номеров, имевший явные признаки брошенности, был замечен около дома на улице Планировочной, 3. В соответствии с регламентом, 9 июня 2025 года его переместили на специализированную штрафстоянку, управляемую муниципальным казенным учреждением.

Согласно действующему постановлению мэрии, у владельца транспортного средства есть три месяца, чтобы объявиться и забрать его, оплатив все расходы за хранение и эвакуацию. Однако установленный законом срок истек 9 сентября 2025 года, и за автомобилем так никто и не обратился. Это послужило основанием для администрации Ленинского района обратиться в суд с требованием признать право муниципальной собственности на транспортное средство как на бесхозяйное имущество.

Изучив материалы дела, Ленинский районный суд признал исковые требования обоснованными и полностью удовлетворил их. Суд постановил признать автомобиль Toyota Chaser бесхозяйным и перешедшим в собственность города Новосибирска.