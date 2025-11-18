В Рособрнадзоре подвели итоги ЕГЭ и ОГЭ 2025 года

В совещании принял участие исполняющий обязанности министра образования Иркутской области Максим Парфенов, сообщает пресс-служба Правительства региона.
Подводя итоги экзаменационной кампании, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркнул, что она прошла на высоком организационном уровне.
В качестве основной тенденции этого года отмечен рост интереса выпускников к профильной математике и предметам естественно-научного цикла, а также важность профориентационной работы со школьниками для сохранения этой тенденции и в дальнейшем.
Руководитель Рособрнадзора сообщил, что главные нововведения прошедшей экзаменационной кампании для обеспечения прав участников ЕГЭ — родительский контроль в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) и подача обращений через Платформу обратной связи на «Госуслугах» — показали свою эффективность, позволив оперативно принимать меры для устранения выявленных нарушений.
Участников совещания также познакомили с особенностями проведения государственной итоговой аттестации в 2026 году.
Начиная с текущего учебного года, основной период ЕГЭ и ОГЭ будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы обучающиеся успевали завершить изучение всех учебных предметов.
Приказы с расписанием экзаменов на 2026 год уже утверждены Минпросвещения и Рособрнадзором и готовятся к регистрации в Минюсте.
В планах на предстоящий год — вывод на портал «Госуслуги» различных сервисов для выпускников, связанных с проведением ЕГЭ, включая возможность решать пробники, подачу заявления на участие в ЕГЭ, получения уведомлений о назначенном пункте для сдачи ЕГЭ и результатов экзаменов, там же можно будет подать апелляцию.
Исполняющий обязанности министра образования региона Максим Парфенов отметил, что государственная итоговая аттестация прошла в Иркутской области в 2025 году в штатном режиме, качественно и объективно.
«Всегда важно на таких совещаниях увидеть регион в контексте общей картины, сопоставить с основными тенденциями наши результаты и определить траекторию дальнейшего движения. Государственная итоговая аттестация — это не только один из основных показателей и результатов деятельности региональной системы общего образования, это важнейший этап в жизни тысяч наших выпускников и их семей, и мы стремимся совершенствовать эти механизмы, чтобы в итоге каждый мог выйти на свой максимальный результат», — прокомментировал Максим Парфенов.