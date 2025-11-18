В Рособрнадзоре подвели итоги ЕГЭ и ОГЭ 2025 года

«Всегда важно на таких совещаниях увидеть регион в контексте общей картины, сопоставить с основными тенденциями наши результаты и определить траекторию дальнейшего движения. Государственная итоговая аттестация — это не только один из основных показателей и результатов деятельности региональной системы общего образования, это важнейший этап в жизни тысяч наших выпускников и их семей, и мы стремимся совершенствовать эти механизмы, чтобы в итоге каждый мог выйти на свой максимальный результат», — прокомментировал Максим Парфенов.