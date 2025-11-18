Более 38 тонн мясных консервов без документов не пустили в Омскую область

Всего с начала 2025 года в Омской области выявлено 94 нарушения ветеринарного законодательства. За этот период ведомство также вернуло отправителям свыше 395 тонн животноводческой продукции, более 3600 голов птицы, двух голов мелкого рогатого скота, пчелопакет и шкуру медведя. Кроме того, было уничтожено 90 килограммов санкционного мяса птицы из США, попытка ввоза которого была зафиксирована через территорию Казахстана.