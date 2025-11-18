Ричмонд
Более 38 тонн мясных консервов без документов не пустили в Омскую область

Россельхознадзор в Омской области усилил контроль на границе: за год пресечена почти сотня нарушений.

Источник: Комсомольская правда

В середине ноября в пункте принятия уведомлений «Исилькульский» специалисты Россельхознадзора Омской области не допустили ввоз в Россию 54 тонн продукции животного происхождения из Акмолинской области Казахстана. При проверке документов на 38 тонн мясных консервов выяснилось, что в ветеринарных сертификатах Таможенного союза неполно указан адрес предприятия-производителя.

Еще 16 тонн мяса птицы из того же груза не прошли контроль из-за расхождения между адресом, указанным в сопроводительных документах, и данными на маркировке самой продукции. Оба груза были возвращены отправителю, а ответственные лица привлечены к административной ответственности.

Всего с начала 2025 года в Омской области выявлено 94 нарушения ветеринарного законодательства. За этот период ведомство также вернуло отправителям свыше 395 тонн животноводческой продукции, более 3600 голов птицы, двух голов мелкого рогатого скота, пчелопакет и шкуру медведя. Кроме того, было уничтожено 90 килограммов санкционного мяса птицы из США, попытка ввоза которого была зафиксирована через территорию Казахстана.

Контроль за ввозом продукции животного происхождения, живых животных и другой поднадзорной продукции осуществляется в регионе круглосуточно — как на автомобильных, так и на железнодорожных пунктах пропуска. Основная задача — предотвратить занос опасных заболеваний и обеспечить эпизоотическое благополучие региона.

Россельхознадзор напоминает: любое отклонение от требований ветеринарно-санитарного законодательства при ввозе продукции животного происхождения влечёт за собой запрет на ввоз, возврат груза или его уничтожение.

Ранее мы писали, что омская прокуратура опубликовала видео пожара на газопроводе в Ростовке.