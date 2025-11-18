Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Советском округе Омска зафиксировано превышение ПДК фенола в воздухе

На остальных контрольных постах нарушения нормативов не были зафиксированы.

Источник: Om1 Омск

На аварийном посту в Советском округе Омска, расположенном на улице 4-я Поселковая, 34 В, было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации фенола. Показатель составил 0,013 мг/м³, что в 1,3 раза выше нормы.

В ответ на жалобы омичей по поводу запаха жжёной резины была направлена передвижная кафедральная лаборатория для проведения замеров.

Дополнительно, замеры на улице Мельничной, 89/1, не показали превышения ПДК по контролируемым показателям. На остальных региональных контрольных постах нарушения нормативов также не были зафиксированы, сообщили в министерстве природных ресурсов Омской области.

Читайте также на портале Om1.ru.

В Омске за 35 миллионов продают здание бывшего Дома культуры.