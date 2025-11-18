В Советском округе Омска зафиксировано превышение ПДК фенола в воздухе

На аварийном посту в Советском округе Омска, расположенном на улице 4-я Поселковая, 34 В, было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации фенола. Показатель составил 0,013 мг/м³, что в 1,3 раза выше нормы.
В ответ на жалобы омичей по поводу запаха жжёной резины была направлена передвижная кафедральная лаборатория для проведения замеров.
Дополнительно, замеры на улице Мельничной, 89/1, не показали превышения ПДК по контролируемым показателям. На остальных региональных контрольных постах нарушения нормативов также не были зафиксированы, сообщили в министерстве природных ресурсов Омской области.
Читайте также на портале Om1.ru.
В Омске за 35 миллионов продают здание бывшего Дома культуры.