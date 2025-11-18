В Москве пробки утром 18 ноября достигли шести баллов из-за непогоды

«На дорогах [пробки] 6 баллов. Для поездок по городу рекомендуем использовать метро. По прогнозу синоптиков, дождь и сильный ветер в Москве будут [наблюдаться] в течение дня. На движение влияют локальные ограничения движения; низкие скорости из-за погодных условий; ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП», — говорится в сообщении.
Средняя скорость движения в городе — 32 км/ч. Интенсивное движение сейчас наблюдается на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Садовая-Кудринская; на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал; на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе.
«Вечером ожидаем локальные затруднения движения в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК. По возможности используйте для поездок в центр метро», — сказали в дептрансе.