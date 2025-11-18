В Омске суд отказал ВООПИиК в признании Тарских ворот своей собственностью

Арбитражный районный суд вынес решение по иску Омского областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (ВООПИиК) к администрации города Омска. Общественники требовали признания права собственности на Тарские ворота.
Рассмотрение дела началось в июне текущего года. Иск был подан после того, как Тарские ворота были включены в Единый реестр бесхозяйных объектов, и мэрия инициировала процесс их принятия в муниципальную собственность. В своем иске активисты заявили, что Тарские ворота являются «новоделом», восстановленным благодаря усилиям неравнодушных граждан. В 1991 году члены ВООПИиК обнаружили старый фундамент и начали восстановление ворот, средства на которое собирались всем миром.
В ходе судебного разбирательства стороны пытались доказать, кто именно нес ответственность за содержание объекта на протяжении всех этих лет. Однако суд отклонил иск общественников, сославшись на отсутствие правопреемства между советской организацией, занимавшейся восстановлением в 1991 году, и нынешней организацией ВООПИиК, сообщает «Омск-информ».
Отметим, что решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.