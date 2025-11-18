В Омске суд отказал ВООПИиК в признании Тарских ворот своей собственностью

Рассмотрение дела началось в июне текущего года. Иск был подан после того, как Тарские ворота были включены в Единый реестр бесхозяйных объектов, и мэрия инициировала процесс их принятия в муниципальную собственность. В своем иске активисты заявили, что Тарские ворота являются «новоделом», восстановленным благодаря усилиям неравнодушных граждан. В 1991 году члены ВООПИиК обнаружили старый фундамент и начали восстановление ворот, средства на которое собирались всем миром.