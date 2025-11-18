Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нейросеть «расписала» Нижний Новгород под хохлому

Нижегородский фотограф и видеохудожник Никита Духник представил необычный взгляд на Нижний Новгород, если бы он был оформлен в традиционном русском стиле — хохломе.

На кадрах, созданных с помощью нейросети, известные места города, покрытые яркими узорами, золотыми листьями и алыми ягодами. Каждый элемент архитектуры будто бы пропитан духом народного промысла.

«Представьте себе: если бы весь Нижний Новгород был оформлен в стиле хохломы? Красные ягоды, золотые листья и узоры на каждом уголке города — просто ВАУ! Я немного пофантазировал и визуализировал, каким бы стал наш дизайн-код в настоящем русском стиле», — поделился автор.

Результат, действительно, получился ярким, самобытным и по-настоящему сказочным.

Ранее связанный из шерсти Нижний Новгород создали с помощью нейросети.