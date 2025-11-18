В курортной Анапе разработали концепцию новогоднего оформления

Вопрос о том, как будет выглядеть курорт в зимние праздники, обсудили во время планерного совещания, которое провела временно исполняющая полномочия мэра города-курорта Светлана Балаева, сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.
«Основной локацией Нового года останется Театральная площадь: традиционный ансамбль из шести елок украсят изготовленные анапскими ремесленниками игрушки и “звездное небо”. Здесь же установят новый арт-объект — световую лошадь с санями», — говорится в сообщении.
Уточняется, что из-за режима ЧС и ограничений на береговой линии лаундж-зона центрального пляжа задействована не будет, и ставшую очень популярной у туристов семью песковиков можно будет увидеть на новогодней локации, которая появится на территории будущего парка сказок, рядом с Театральной площадью.
Там же будут размещены новые фотозоны и старые арт-объекты. Фасад центра культуры «Родина» тоже будет украшен — центральным элементом станет трехметровая световая надпись «С Новым годом» с лошадями по бокам. В Ореховой роще появится семиметровая елка с иллюминацией.