Почти 5 тонн вторсырья собрали в Тюмени

Волонтеры сдали на переработку почти 5 тыс. кг макулатуры, 32 кг батареек и 6 кг пластиковых крышек.

Волонтеры «Росводоканала Тюмени» сдали на переработку 4911 кг макулатуры, 32 кг батареек и 6 кг пластиковых крышек в ходе экоакции. Мероприятие проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Тюмени.

Экологическая акция проходит в офисах и подразделениях Тюменского водоканала с 2023 года. Контейнеры для сбора вторсырья установлены и в центре обслуживания абонентов, поэтому сдать отходы могут все жители города.

Сотрудники водоканала участвуют и в других волонтерских и просветительских экомероприятиях. Например, они очищают берега озер, высаживают деревья, собирают корма для животных, проводят экологические уроки для детей в школах города и экскурсии в музее воды.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.