Саратовская область может приобрести нижегородский «Метеор»

Саратовская область планирует приобрести «Метеор», сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на депутата Госдумы Вячеслава Володина.

Источник: Время

В настоящий момент регион получает закупленные на федеральные средства у Нижегородской области «Валдаи». Они не позволят добираться до Хвалынска, поэтому губернатор уже поднял вопрос приобретения «Метеора». Вячеслав Володин поддержал эту инициативу.

«Надеюсь, что область получит такую быстроходную машину. И кстати, Роман Викторович (Бусаргин, губернатор Саратовской области — прим. ред.) внес предложение: “Метеор” назвать именем Николая Вавилова. Генетик с мировым именем. Мы перед ним в долгу», — отметил Володин.

