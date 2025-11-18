В Приангарье пройдет день правовой помощи с консультациями нотариусов, юристов и Фонда «Защитники Отечества»

Консультации нотариусов, юристов и социальных координаторов.
В рамках акции в МФЦ региона будут доступны консультации нотариусов, социальных координаторов регионального филиала Фонда «Защитники Отечества», специалистов Государственного юридического бюро.
Анна Милицына, директор МФЦ Иркутской области, подчеркнула: «Акция направлена на то, чтобы жители региона могли получить правовую помощь в одном месте и в один день. Важно, чтобы у каждого была возможность воспользоваться понятной и доступной юридической консультацией без лишних формальностей».
Помощь участникам СВО и их семьям.
Социальные координаторы филиала Фонда «Защитники Отечества» в день правовой помощи расскажут о мерах поддержки участников Специальной Военной Операции (СВО) и их семей, помогут разобраться с выплатами и федеральными льготами, подскажут, какие документы нужны для получения социальной помощи.
Семейные споры и сделки с недвижимостью.
Юристы Государственного юридического бюро окажут помощь по следующим вопросам: семейные споры, определение места проживания детей, опека, попечительство, усыновление, защита прав детей-сирот, предоставление жилья и социальные меры поддержки, сделки с недвижимостью, защита прав потребителей и другие юридические ситуации.
Бесплатные консультации нотариуса.
В рамках консультаций у нотариусов можно будет бесплатно получить разъяснения по таким вопросам, как оформление наследства, купля-продажа недвижимости, составление брачных договоров и соглашений об алиментах, оформление доверенностей и заявлений.
Елена Измайлова, вице-президент Нотариальной палаты Иркутской области, уточнила: «Зачастую граждане откладывают решение нотариальных вопросов, опасаясь временных и финансовых затрат. Эта акция — отличная возможность для всех желающих получить ответы на вопросы, касающиеся наследства, имущества, семейных отношений и других юридических тонкостей в сфере оказания нотариальных услуг».