Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приангарье пройдет день правовой помощи с консультациями нотариусов, юристов и Фонда «Защитники Отечества»

Иркутская область, НИА-Байкал — Жители Иркутской области 21 ноября получат уникальную возможность бесплатно и без предварительной записи проконсультироваться по любым юридическим вопросам в центрах «Мои Документы», расположенных в 25 городах и поселках.

Источник: Правительство Иркутской области

Консультации нотариусов, юристов и социальных координаторов.

В рамках акции в МФЦ региона будут доступны консультации нотариусов, социальных координаторов регионального филиала Фонда «Защитники Отечества», специалистов Государственного юридического бюро.

Анна Милицына, директор МФЦ Иркутской области, подчеркнула: «Акция направлена на то, чтобы жители региона могли получить правовую помощь в одном месте и в один день. Важно, чтобы у каждого была возможность воспользоваться понятной и доступной юридической консультацией без лишних формальностей».

Помощь участникам СВО и их семьям.

Социальные координаторы филиала Фонда «Защитники Отечества» в день правовой помощи расскажут о мерах поддержки участников Специальной Военной Операции (СВО) и их семей, помогут разобраться с выплатами и федеральными льготами, подскажут, какие документы нужны для получения социальной помощи.

Семейные споры и сделки с недвижимостью.

Юристы Государственного юридического бюро окажут помощь по следующим вопросам: семейные споры, определение места проживания детей, опека, попечительство, усыновление, защита прав детей-сирот, предоставление жилья и социальные меры поддержки, сделки с недвижимостью, защита прав потребителей и другие юридические ситуации.

Бесплатные консультации нотариуса.

В рамках консультаций у нотариусов можно будет бесплатно получить разъяснения по таким вопросам, как оформление наследства, купля-продажа недвижимости, составление брачных договоров и соглашений об алиментах, оформление доверенностей и заявлений.

Елена Измайлова, вице-президент Нотариальной палаты Иркутской области, уточнила: «Зачастую граждане откладывают решение нотариальных вопросов, опасаясь временных и финансовых затрат. Эта акция — отличная возможность для всех желающих получить ответы на вопросы, касающиеся наследства, имущества, семейных отношений и других юридических тонкостей в сфере оказания нотариальных услуг».