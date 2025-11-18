В Приангарье пройдет день правовой помощи с консультациями нотариусов, юристов и Фонда «Защитники Отечества»

Анна Милицына, директор МФЦ Иркутской области, подчеркнула: «Акция направлена на то, чтобы жители региона могли получить правовую помощь в одном месте и в один день. Важно, чтобы у каждого была возможность воспользоваться понятной и доступной юридической консультацией без лишних формальностей».