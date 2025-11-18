В клинической больнице № 3 Грозного установили новый аппарат УЗИ

Современный ультразвуковой аппарат установили в клинической больнице № 3 в Грозном. Оборудование поступило в распоряжение медучреждения при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Чеченской Республики.
Новая техника позволяет получать максимально четкое и детализированное изображение благодаря усовершенствованным технологиям и датчикам. С помощью аппарата врачи будут проводить исследования быстрее и точнее, а также выявлять широкий спектр заболеваний на ранней стадии.
Ранее в медучреждение также поступили 17 единиц техники. Среди них — три рентгенопрозрачных операционных стола, три бестеневых операционных светильника, четыре ЭКГ-аппарата, два аппарата суточного мониторинга.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.