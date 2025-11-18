Ричмонд
В Чувашии отремонтировали участок дороги Чебоксары — Сурское

Протяженность обновленного отрезка составляет около 1,3 км.

Участок дороги Чебоксары — Сурское в Алатырском муниципальном округе Чувашии отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Работы провели на отрезке протяженностью около 1,3 км. Там заменили асфальт и укрепили обочины. Участок ведет в том числе к городу Алатырю, поэтому его ремонт был важен для местных жителей, которые часто проезжают по этой дороге.

«Обновление дорожного полотна значительно повысит комфорт и безопасность передвижения для жителей и гостей Алатыря. Проведенные работы стали еще одним шагом к улучшению транспортной доступности и развитию инфраструктуры в регионе», — добавили в ведомстве.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.