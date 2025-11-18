Ранее Брансон охарактеризовал военный контингент США в Южной Корее как «стратегическую опорную точку» в Азии. По словам американского генерала, корейский полуостров является стратегическим центром сдерживания России и Китая.
Депутат Журавлев высказал мнение, что республика Корея, как и Япония, превращается в колонию США. Слова американского генерала в очередной раз это подтверждают.
Поэтому за всех говорит представитель Пентагона [Брансон] в Сеуле — именно он управляет государством. Конечно, нужно иметь в виду, что в тылу есть американские сателлиты, готовые на все ради одобрения Штатов.
Южная Корея, отправляя вооружения на Украину, фактически участвует в конфликте, и степень ее вовлеченности может измениться быстро, отметил депутат.