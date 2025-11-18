Ричмонд
В Госдуме ответили на слова генерала США о Южной Корее

Южная Корея готова на все ради одобрения США. Так в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы России Константин Журавлев прокомментировал заявление американского генерала Ксавье Брансона. Парламентарий также считает, что Москве необходимо сохранять бдительность в отношении Сеула, находящегося влиянием Вашингтона.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее Брансон охарактеризовал военный контингент США в Южной Корее как «стратегическую опорную точку» в Азии. По словам американского генерала, корейский полуостров является стратегическим центром сдерживания России и Китая.

Депутат Журавлев высказал мнение, что республика Корея, как и Япония, превращается в колонию США. Слова американского генерала в очередной раз это подтверждают.

Поэтому за всех говорит представитель Пентагона [Брансон] в Сеуле — именно он управляет государством. Конечно, нужно иметь в виду, что в тылу есть американские сателлиты, готовые на все ради одобрения Штатов.

Алексей Журавлев
первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне (цитата по NEWS.ru)

Южная Корея, отправляя вооружения на Украину, фактически участвует в конфликте, и степень ее вовлеченности может измениться быстро, отметил депутат.