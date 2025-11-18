В самарской психиатрической больнице появятся новые корпуса

Омбудсмен напомнила, что вопрос развития инфраструктуры больницы поднимается не впервые. В начале года уполномоченный вместе с коллегами посещала лечебное учреждение, где была обозначена потребность в новых корпусах. После этого в Самарскую Губернскую Думу направили предложение о выделении средств на строительство двух модульных зданий — для туберкулёзного и лечебного отделений. Депутаты поддержали инициативу.