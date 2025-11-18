Ричмонд
В самарской психиатрической больнице появятся новые корпуса

Омбудсмен и прокуратура проверили психбольницу в Самаре и обсудили создание нового отделения и расширение инфраструктуры.

Источник: Уполномоченный по правам человека в Самарской области

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина совместно с заместителем прокурора Промышленного района Самары Александром Горбуновым провели выезд в областную клиническую психиатрическую больницу на улице Нагорной. В ходе визита они обсудили с руководством учреждения ряд проблемных вопросов.

Одной из ключевых тем стала необходимость создания отделения стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Как отметили представители больницы, нагрузка на существующие мощности значительно превышает возможности учреждения — число пациентов, направляемых на обследование следственными органами и судами, стабильно растёт. Для открытия нового отделения требуется расширение помещений и увеличение штатной численности.

Омбудсмен напомнила, что вопрос развития инфраструктуры больницы поднимается не впервые. В начале года уполномоченный вместе с коллегами посещала лечебное учреждение, где была обозначена потребность в новых корпусах. После этого в Самарскую Губернскую Думу направили предложение о выделении средств на строительство двух модульных зданий — для туберкулёзного и лечебного отделений. Депутаты поддержали инициативу.

Во время сегодняшнего обхода территории специалисты осмотрели площадки, на которых могут разместиться будущие конструкции.