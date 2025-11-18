В Брянске предпринимателям расскажут, как внедрять нейросети в работу

«На нашем мероприятии мы подробно разберем три важные темы. Во-первых, поговорим о мегатрендах и рынках будущего: куда движется экономика и какие ниши станут наиболее перспективными в ближайшие 5−10 лет. Во-вторых, обсудим трансформацию бизнеса с ИИ: как безопасно внедрять нейросети в рабочие процессы и где искать быстрые точки роста. И, в-третьих, затронем тему солопренерства: реально ли сегодня построить успешный бизнес в одиночку и какие ключевые навыки для этого необходимы», — поделилась руководитель центра «Мой бизнес» Алена Смирнова.