В Брянске предпринимателям расскажут, как внедрять нейросети в работу

Также слушателям объяснят, возможно ли вести бизнес в одиночку и какие ниши станут наиболее перспективными в ближайшие годы.

Бизнес-нетворкинг «Большая игра: бизнес в 2035» состоится 19 ноября в Брянске при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в областном центре оказания услуг.

«На нашем мероприятии мы подробно разберем три важные темы. Во-первых, поговорим о мегатрендах и рынках будущего: куда движется экономика и какие ниши станут наиболее перспективными в ближайшие 5−10 лет. Во-вторых, обсудим трансформацию бизнеса с ИИ: как безопасно внедрять нейросети в рабочие процессы и где искать быстрые точки роста. И, в-третьих, затронем тему солопренерства: реально ли сегодня построить успешный бизнес в одиночку и какие ключевые навыки для этого необходимы», — поделилась руководитель центра «Мой бизнес» Алена Смирнова.

Принять участие в мероприятии можно бесплатно. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке. Обучение пройдет в 11:00 по адресу: Брянск, проспект Ленина, 100.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.