«Выбивались клубы дыма, было сильное задымление». МЧС сообщило про пожар в квартире в Гродно

Пять человек спасли при пожаре в квартире в Гродно. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
«Работники МЧС спасли 5 человек, еще 12 эвакуировали на пожаре в Гродно», — сказано в сообщении.
На линию 112 поступила информация, что в одной из многоэтажек, расположенной на улице Дзержинского в Гродно, горела квартира. Приехавшие на место спасатели заметили, что из окон одной из квартир на втором этаже выбивались клубы дыма, а в подъезде было сильное задымление.
Сотрудники МЧС в горящей квартире обнаружили 62-летнюю хозяйку — ее вынесли на чистый воздух. Врачи скорой доставили женщину в больницу. Кроме того, спасатели из соседних квартир при использовании масок на спасаемых вывели еще четверых человек, из них одного ребенка. Медицинская помощь им не требовалась. На месте пожара работало шесть машин МЧС.
«Также спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе 5 детей. Никто не пострадал», — отметили в пресс-службе.
