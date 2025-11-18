«Выбивались клубы дыма, было сильное задымление». МЧС сообщило про пожар в квартире в Гродно

Сотрудники МЧС в горящей квартире обнаружили 62-летнюю хозяйку — ее вынесли на чистый воздух. Врачи скорой доставили женщину в больницу. Кроме того, спасатели из соседних квартир при использовании масок на спасаемых вывели еще четверых человек, из них одного ребенка. Медицинская помощь им не требовалась. На месте пожара работало шесть машин МЧС.