На выставке в Нижнем Новгороде представлены уникальные артефакты из Таганрога

Пять археологических артефактов из коллекции Таганрогского музея-заповедника экспонируются на выставке «Пантикапей. Из прошлого в будущее» в Нижнем Новгороде. Среди них — четыре фрагмента античных киликов с росписью и остракон с надписью на древнегреческом языке, обнаруженные при раскопках Таганрогского поселения — самого северного древнегреческого поселения, возникшего в VII веке до н.э.
Выставка в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. Пушкина приурочена к 80-летию Боспорской археологической экспедиции. Таганрогские находки, включающие фрагменты расписных чаш VII-VI вв. до н.э., свидетельствуют о ранних контактах греков с Приазовьем. Большинство исследователей ассоциируют Таганрогское поселение с упоминаемым Геродотом городом Кремны.
Артефакты были собраны в ходе многолетних исследований побережья Таганрогского залива, где с 2004 по 2010 годы работала совместная российско-германская экспедиция, подтвердившая древнее происхождение поселения.
