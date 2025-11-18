Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На выставке в Нижнем Новгороде представлены уникальные артефакты из Таганрога

Пять предметов из коллекции Таганрогского музея-заповедника представлены на выставке в Нижнем Новгороде.

Источник: Комсомольская правда

Пять археологических артефактов из коллекции Таганрогского музея-заповедника экспонируются на выставке «Пантикапей. Из прошлого в будущее» в Нижнем Новгороде. Среди них — четыре фрагмента античных киликов с росписью и остракон с надписью на древнегреческом языке, обнаруженные при раскопках Таганрогского поселения — самого северного древнегреческого поселения, возникшего в VII веке до н.э.

Выставка в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. Пушкина приурочена к 80-летию Боспорской археологической экспедиции. Таганрогские находки, включающие фрагменты расписных чаш VII-VI вв. до н.э., свидетельствуют о ранних контактах греков с Приазовьем. Большинство исследователей ассоциируют Таганрогское поселение с упоминаемым Геродотом городом Кремны.

Артефакты были собраны в ходе многолетних исследований побережья Таганрогского залива, где с 2004 по 2010 годы работала совместная российско-германская экспедиция, подтвердившая древнее происхождение поселения.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!