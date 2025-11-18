На выставке в Нижнем Новгороде представлены уникальные артефакты из Таганрога

Пять археологических артефактов из коллекции Таганрогского музея-заповедника экспонируются на выставке «Пантикапей. Из прошлого в будущее» в Нижнем Новгороде. Среди них — четыре фрагмента античных киликов с росписью и остракон с надписью на древнегреческом языке, обнаруженные при раскопках Таганрогского поселения — самого северного древнегреческого поселения, возникшего в VII веке до н.э.