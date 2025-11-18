«Движение Первых» увлечёт молодёжь наукой в Хабаровском крае

Победители конкурса получили не только признание, но и ценные призы. Участники, занявшие первые и вторые места, были награждены оборудованием и расходными материалами для работы в научных клубах. Те, кто занял самые высокие позиции в рейтинге, приняли участие в научно-просветительском интенсиве. В рамках интенсива они прослушали лекции о современных научных и технологических трендах, решили практические кейсы и защитили собственные проекты.