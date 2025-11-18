«Движение Первых» увлечёт молодёжь наукой в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на базе первичных отделений «Движения Первых» открываются Научные клубы. Они уже появились в восьми районах и округах региона, а также в краевой столице, в ближайшее время число клубов возрастёт, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проект «Научные клубы Первых» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Хабаровский край вошел в число 30 пилотных регионов, где создаются кружки для привлечения детей и молодежи к науке и поддержки их исследовательских начинаний.
Структуры открываются на базе первичных организаций «Движения Первых». Руководить научными клубами будут специально подготовленные педагоги, которые прошли конкурс наставников. Летом состоялся конкурс наставников научных клубов Первых, в котором приняли участие более 1000 педагогов из 30 регионов России. От Хабаровского края в конкурсе приняли участие 24 наставника, и большинство из них заняли призовые места.
Победители конкурса получили не только признание, но и ценные призы. Участники, занявшие первые и вторые места, были награждены оборудованием и расходными материалами для работы в научных клубах. Те, кто занял самые высокие позиции в рейтинге, приняли участие в научно-просветительском интенсиве. В рамках интенсива они прослушали лекции о современных научных и технологических трендах, решили практические кейсы и защитили собственные проекты.
От Хабаровского края в этом мероприятии участвовали шесть человек. Они смогли не только продемонстрировать свои знания и навыки, но и обменяться опытом с коллегами из других регионов.
По итогам конкурса в крае 24 наставника из Тугуро-Чумиканского, Хабаровского, Амурского, Ульчского, Вяземского, Нанайского, Солнечного и Верхнебуреинского районов, Бикинского округа, городов Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре одержали победу и откроют клубы в своих образовательных организациях. Уже открылись клубы в 13 населенных пунктах, до конца года их количество возрастет.
— Проект «Первые в науке» — важный шаг в развитии научного потенциала Хабаровского края, причём он охватывает не только города, но и отдалённые районы. Наши клубы уже открываются, ребята проводят опыты и находят единомышленников, а полученные наборы оборудования становятся ключом к миру исследований. Уверена, что проект станет точкой входа в большую науку для многих ребят и поможет вырастить новое поколение исследователей, — отметила председатель регионального отделения «Движения Первых» Хабаровского края Татьяна Васильченко.
Полученное победителями конкурса оборудование позволит школьникам проводить научные опыты. Юные исследователи будут вести научную работу в одном из четырех направлениях: изучении современных технологий, изобретательстве; создании проектов в области информационных технологий; изучении ботаники, зоологии, астрономии и географии; развитии научного мышления, творческих способностей и исследовательских умений.
— Научные клубы Первых помогут создать кадровый фундамент для региональной науки; обеспечить равные возможности для детей из городов и сёл; интегрировать Хабаровский край в общенациональную научную повестку, — отметили в региональном отделении «Движения Первых».
В будущем участников Научных Клубов Первых ждут лекции и мастер-классы от опытных ученых и практиков; дискуссии на актуальные темы; возможность участвовать в научных проектах и исследованиях; нетворкинг с единомышленниками и профессионалами в различных областях.
Участниками смогут стать дети и молодежь в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 20 лет. Наставниками-стажерами — студенты профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования в возрасте от 18 до 25 лет, наставниками могут стать педагоги образовательных организаций, активные родители участников Движения Первых, сотрудники организаций, работающих в сфере молодежной политики, науки, культуры и спорта.