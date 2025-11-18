Ричмонд
Суд в Волгоградской области не отменил штраф водителю за проезд на красный свет

Мужчина настаивал, что ехал на зеленый сигнал светофора.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области, Фроловский городской суд подтвердил законность постановления инспектора ДПС, согласно которому водитель автомобиля LADA GRANTA был оштрафован на 1500 рублей за нарушение правил дорожного движения. Инцидент произошел 2 августа 2025 года на 826-м км автодороги Р-22 «Каспий», когда водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем марки «Хендай Солярис».

Мужчина утверждал, что двигался на разрешающий сигнал светофора, однако суд, проверив все собранные доказательства, пришел к выводу, что действия водителя были правомерно квалифицированы как административное правонарушение.

Решение Фроловского городского суда оставило постановление инспектора ДПС без изменений, а жалоба мужчины была отклонена.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.