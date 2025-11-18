Суд в Волгоградской области не отменил штраф водителю за проезд на красный свет

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области, Фроловский городской суд подтвердил законность постановления инспектора ДПС, согласно которому водитель автомобиля LADA GRANTA был оштрафован на 1500 рублей за нарушение правил дорожного движения. Инцидент произошел 2 августа 2025 года на 826-м км автодороги Р-22 «Каспий», когда водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем марки «Хендай Солярис».