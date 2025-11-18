В Полтавской ЦРБ Омской области завершили капремонт инфекционного отделения

В Полтавской центральной районной больнице завершились масштабные работы по капитальному ремонту инфекционного отделения. Проект реализован в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области». Программа входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». На обновление объекта в 2025 году было выделено более 8 миллионов рублей.
В ходе ремонта полностью обновили инфраструктуру медучреждения: заменили окна и двери, провели внутреннюю отделку кабинетов, заменили электропроводку и инженерные коммуникации. Отдельное внимание уделено системам жизнеобеспечения — модернизированы водоснабжение, канализация и теплоснабжение. Благодаря этим мерам в кабинетах теперь обеспечены стабильная температура и комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала. Для удобства посетителей у входа установлено новое крыльцо с козырьком.
Полтавская ЦРБ обслуживает почти 18 тысяч жителей района. После ремонта в обновленной части здания уже начали работу кабинеты врача-психиатра, психолога, нарколога, а также функционирует процедурный кабинет. Это значительно расширяет доступность специализированной помощи на местах и улучшает качество медицинского обслуживания.
Реализация нацпроектов в сфере здравоохранения находится на личном контроле губернатора Омской области Виталия Хоценко. В 2025 году в регионе планируется модернизировать 118 объектов первичного звена — как в Омске, так и в муниципальных районах.
Ранее мы писали, что часть омских предприятий осталась без газа после ЧП в Ростовке.