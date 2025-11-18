В Полтавской ЦРБ Омской области завершили капремонт инфекционного отделения

В ходе ремонта полностью обновили инфраструктуру медучреждения: заменили окна и двери, провели внутреннюю отделку кабинетов, заменили электропроводку и инженерные коммуникации. Отдельное внимание уделено системам жизнеобеспечения — модернизированы водоснабжение, канализация и теплоснабжение. Благодаря этим мерам в кабинетах теперь обеспечены стабильная температура и комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала. Для удобства посетителей у входа установлено новое крыльцо с козырьком.