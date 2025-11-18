Объезд на улице Родионова планируют открыть на следующей неделе

Полностью завершены демонтажные работы: сняты старые участки проезжей части и пешеходных тротуаров, попавшие в зону строительства. Сейчас ведется финальная стадия обустройства дублера — специалисты формируют новое дорожное полотно, укладывают щебеночное основание, устанавливают бордюры и уже нанесли первый слой асфальта. Коммуникации, попадающие в зону новой дороги, практически полностью вынесены. Вдоль трассы переустроено 840 метров сетей ливневой и наружной канализации, а также переложено 1 660 метров электрических кабелей.