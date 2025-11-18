Ричмонд
Объезд на улице Родионова планируют открыть на следующей неделе

На улице Родионова в Нижнем Новгороде завершается устройство временной объездной дороги, предназначенной для обеспечения движения транспорта в зоне строительства. С инспекцией на объекте побывали депутаты городской думы.

Источник: телеграм-канал "МетроНН"

Об этом сообщает телеграм-канал «МетроНН». По данным подрядчиков, на сегодняшний день работы выполнены на 90%.

Полностью завершены демонтажные работы: сняты старые участки проезжей части и пешеходных тротуаров, попавшие в зону строительства. Сейчас ведется финальная стадия обустройства дублера — специалисты формируют новое дорожное полотно, укладывают щебеночное основание, устанавливают бордюры и уже нанесли первый слой асфальта. Коммуникации, попадающие в зону новой дороги, практически полностью вынесены. Вдоль трассы переустроено 840 метров сетей ливневой и наружной канализации, а также переложено 1 660 метров электрических кабелей.

Кроме того, дополнительно выявлено 400 метров сетей связи, подлежащих выносу, и уже переключено 2 200 метров существующих линий. Перевод автомобильного движения на новый участок планируется осуществить уже на следующей неделе. Точная дата будет определена после согласования с Центром организации дорожного движения города.

Отметим, что изначально движение по объездной дороге на улице Родионова в Нижнем Новгороде планировалось открыть 7 ноября 2025 года, затем срок передвинули на вторую половину ноября.