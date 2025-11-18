Ричмонд
В Перми утвердили бесплатный проезд для семилетних дошкольников

Новые льготы также коснутся пенсионеров и иногородних студентов.

Источник: Аргументы и факты

Бесплатный проезд в городском общественном транспорте для семилетних детей, ещё не поступивших в школу, утвердили на заседании Пермской городской думы.

Прошедший два комитета (по экономическому развитию и по социальной политике) проект решения о мерах социальной поддержки для отдельных категорий лиц по оплате проезда на заседании 18 ноября депутаты гордумы одобрили единогласно.

Помимо бесплатного проезда для детей, которым уже исполнилось 7 лет, но в школу они ещё не поступили, проект предполагает и другие льготы. Так, теперь право на льготный проездной будут иметь студенты вузов и профессиональных образовательных учреждений из других регионов России, а также Республики Беларусь: это объясняют большим количеством студентов, приезжающих в Пермь летом на волонтёрские проекты.

Кроме того, те пенсионеры, которые помимо муниципальной льготы имеют право на региональную или федеральную, теперь сами будут решать, какой из них пользоваться.