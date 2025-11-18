В больницы на юге Тюменской области поступило новое медоборудование

Лечебные учреждения в Армизонском и Сорокинском районах Тюменской области получили новое медоборудование при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Так, в больницы поступили новейший флюорограф, цифровой рентгенологический и маммографический комплексы. Они генерируют низкую лучевую нагрузку на пациента при проведении процедур и делают снимки высокого разрешения. При этом цифровые изображения при необходимости сможет посмотреть любой специалист, даже если он находится в другом городе.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.