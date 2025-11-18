В Самаре начнётся охота на ИИ

Как именно будет осуществляться технический контроль и станет ли эта мера эффективным барьером против злоупотреблений технологиями, — вопрос остается открытым. Кстати, совсем недавно самарские исследователи первыми в мире определили вопросы, с помощью которых можно понять, с кем именно вы общаетесь в Интернете — с человеком или ИИ.