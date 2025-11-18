В Самаре начнётся охота на ИИ

Федеральное законодательство может пополниться новым нормативным актом, который затронет создателей цифрового контента, региональные отделы маркетинга и IT-сектор. Что предлагается?
Инициатива, внесенная депутатами Гусевым, Журавлевым и Делягиным, предполагает поправки в Закон «Об информации». Владельцы социальных сетей, видеохостингов и иных платформ будут обязаны маркировать «синтетические видеоматериалы» двумя способами:
1. Видимая метка: текстовое обозначение «Сгенерировано ИИ», которое должно быть видно на протяжении всего воспроизведения.
2. Машиночитаемая метка: специальный код в метаданных файла, содержащий информацию о использовании ИИ, дату и идентификатор владельца.
За несоблюдение требований законопроект предусматривает административные штрафы от 10 до 50 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч для должностных лиц, до 500 тысяч рублей для юридических.
Цель закона — защитить потребителей информации от дезинформации, фейков и манипуляций, когда реалистичное, но сгенерированное видео может быть выдано за подлинную съемку.
Как именно будет осуществляться технический контроль и станет ли эта мера эффективным барьером против злоупотреблений технологиями, — вопрос остается открытым. Кстати, совсем недавно самарские исследователи первыми в мире определили вопросы, с помощью которых можно понять, с кем именно вы общаетесь в Интернете — с человеком или ИИ.