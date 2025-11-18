Штраф 30 тысяч рублей за дискредитацию армии получила жительница Иркутска

IrkutskMedia, 18 ноября. Штраф 30 тысяч рублей за публикацию в мессенджере дискредитирующей информации в отношении ВС РФ получила 40-летняя жительница Иркутска. Вину женщина признала в полном объеме.
По информации объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона, на заседание в Куйбышевский районный суд она не явилась, представив заявление, в котором просила рассмотреть дело в ее отсутствие.
Напомним, сотрудники полиции задержали в Приангарье женщину, дискредитирующую ВС РФ. Жительница Иркутского района записала видео, на котором негативно высказывается об участниках спецоперации и лицах, оказывающих гуманитарную помощь. Оскорбительная публикация привлекла внимание правоохранителей при мониторинге соцсетей и интернета.