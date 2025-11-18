В Татарстане выявили 25 поддельных банкнот

В региональном Нацбанке отметили, что Банк России продолжает модернизацию национальной валюты для повышения защищенности денежных знаков. В обращении уже находятся обновленные купюры. Это 100 рублей образца 2022 года и 5 000 рублей образца 2023 года, обладающие улучшенными защитными характеристиками.