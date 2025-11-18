В Татарстане выявили 25 поддельных банкнот

В банковском секторе Татарстана за третий квартал 2025 года обнаружили 25 российских банкнот с признаками подделки. Статистику опубликовал Национальный банк по республике.
Чаще всего фальшивомонетчики подделывали пятитысячные купюры (выявлено 16 экземпляров). Также зафиксировано восемь поддельных банкнот номиналом 1 000 рублей и одна — 100 рублей. Помимо российской валюты, банкиры обнаружили 10 поддельных стодолларовых купюр.
В региональном Нацбанке отметили, что Банк России продолжает модернизацию национальной валюты для повышения защищенности денежных знаков. В обращении уже находятся обновленные купюры. Это 100 рублей образца 2022 года и 5 000 рублей образца 2023 года, обладающие улучшенными защитными характеристиками.
Специалисты напоминают гражданам о необходимости внимательно проверять получаемые денежные знаки, особенно крупные номиналы, и обращаться в банки при возникновении сомнений в подлинности купюр.
