В кузбасском селе Усть-Серта открылась врачебная амбулатория

Врачебную амбулаторию открыли в селе Усть-Серта в Кузбассе при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Чебулинского муниципального округа.
Новое здание площадью почти 200 кв. м рассчитано на прием до 50 пациентов в день. Там обустроены просторные кабинеты, установлено современное медицинское и лабораторное оборудование, удобная мебель.
В амбулатории будут работать акушерка, фельдшер, процедурная медицинская сестра. Они будут не только принимать пациентов в здании, но и проводить обследования на дому. Для этого в учреждение поступил автомобиль УАЗ.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.