Казан с рецептами счастья, уголок детства и Аль-Мусалла: чем удивляет бухарская биеннале

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Бухарская биеннале стартовала 5 сентября и развернулась сразу в нескольких исторических локациях Старого города: Ансамбле Ходжа-Гаукушан, комплексе из четырех караван-сараев Фатхуллажон, Айозжон, Ахмаджон и Улугбек Тамакифуруш, медресе Рашид и Алам, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Четыре взаимосвязанных караван-сарая, построенные в
К слову, караван-сарай Айозжон ранее был закрыт для посещения: здесь проводили реконструкцию. Сейчас эти дворы стали частью экспозиции.
Биеннале — международное культурное событие, проходящее раз в два года (от французского biennale — «двухгодичное»). На таких площадках художники со всего мира представляют современное искусство: инсталляции, живопись, видеопроекции, дизайн. Как правило, мероприятие охватывает много локаций и длится несколько месяцев.
Организатором первой бухарской биеннале выступила Гаяне Умерова, председатель Фонда развития искусства и культуры Узбекистана.
В этом году зрителям представили более 70 арт-проектов от 140 авторов. Многие работы созданы совместно с местными ремесленниками и сочетают современное искусство с богатыми традициями региона.
«Казан рецептов счастья».
Одна из самых уютных и интерактивных инсталляций — «Казан рецептов счастья» от Ферузы Асатовой из Узбекистана, созданная в сотрудничестве с Анной Люблиной, Гульрух Норкуловой, Мехринисо Самиевой, Розией Шариповой и Рахмоном Тошевым.
Пространство оформлено в стиле восточной чайханы: здесь можно присесть, отдохнуть и услышать истории о местных традициях и обычаях. В центре находится казан, куда посетители кладут свои «рецепты счастья», записав их на маленьких листках бумаги. Инсталляция объединяет кухню, культуру и живое общение, создавая атмосферу домашнего тепла.
«Уголок для каждого» Зи Кахрамоновой и Лилиан Корделл — пространство не только для детей, но и для взрослых, которые хотят вспомнить о своем внутреннем ребенке. Инсталляция переносит посетителей на игровые площадки их детства, предлагая короткую паузу для ностальгии.
«Интимные беседы» Шакунталы Кулкарни из Индии.
Одной из эмоционально сильных работ стал арт-объект «Интимные беседы» индийской художницы Шакунталы Кулкарни.
В центре — тандыр, повторяющий силуэт женского тела, прочного, устойчивого и плодородного. Однако эта форма перехвачена тугими ремнями — визуальная метафора ограничений, с которыми сталкивались женщины, лишенные права выбора и голоса.
Внутри тандыра установлен экран, где рассказана история о страхе, боли, насилии и вынужденном молчании.
Аль-Мусалла: пространство для размышлений и молитвы.
Особое место занимает «Аль-Мусалла» — модульная конструкция, созданная победителями международного архитектурного конкурса AlMusalla.
Это гибкое пространство для молитвы и тихого размышления, открытое для людей всех вероисповеданий.
Конструкция почти полностью выполнена из отходов финиковых пальм, переработанных в экологичный строительный материал. Дизайн вдохновлен региональными традициями ткачества и соединяет мастерство с духовностью.
Мусалла — модульная конструкция, ее можно разобрать и собрать вновь. Внутри предусмотрено по 40 мест для мужчин и женщин. Переплетенные нити окрашены натуральными красителями: красным (хна с шафраном), желтым (куркума), зеленым (оливковое масло) и голубым (индиго). Для ее изготовления использовали 150 тонн пальмового дерева.
До Бухары конструкция стояла в международном аэропорту Джидды (Саудовская Аравия) и во время Биеннале исламского искусства служила местом молитвы для всех желающих. На бухарской биеннале 2025 «Аль-Мусалла» стала спокойной, медитативной точкой среди исторических кварталов Старого города.
Бухарская биеннале 2025 — это не просто выставка современного искусства, а диалог между прошлым и настоящим. Каждый проект создает уникальные места для размышлений, встреч и вдохновения. Биеннале можно посетить до 23 ноября.