Казан с рецептами счастья, уголок детства и Аль-Мусалла: чем удивляет бухарская биеннале

Биеннале — международное культурное событие, проходящее раз в два года (от французского biennale — «двухгодичное»). На таких площадках художники со всего мира представляют современное искусство: инсталляции, живопись, видеопроекции, дизайн. Как правило, мероприятие охватывает много локаций и длится несколько месяцев.